После фиаско в первом матче плей - офф Лиги чемпионов против Аякса (1 - 3) словенский хавбек Динамо Беньямин Вербич рассказал об ошибках и пообещал исправиться в ответном матче.

"Мы разочарованы результатом. Конечно, прежде всего первым таймом. Я считаю, нам немного не повезло. Мы могли пробивать пенальти, еще имели возможности, но это футбол. У них хорошая команда, нас наказали за наши ошибки. Во втором тайме мы играли лучше, но этого оказалось мало для гола.

Мы имеем все шансы на проход дальше. Ждем много людей на трибунах в Киеве. Сегодня соперники играли на своем стадионе, со своими фанами, в своей атмосфере. Мы ожидаем такого же в Киеве.

Защита Аякса? Они прессинговали сразу после того, как теряли мяч, по 3-4 игрока и затем сразу начинали контратаки, нам было трудно. Мы должны давать им меньше пространства между линиями и конечно же, больше забивать. Это опыт для нас, отличный шанс получить опыт лучшего футбола в мире. Мы все должны приложить большие усилия, чтобы наша мечта стала реальностью. Я уверен, в Киеве мы отдадим себя на 100%. Аякс - сильная команда, но мы ждем второй матч с оптимизмом", - рассказал Вербич, передает пресс-служба Динамо.

Ранее "Страна" сообщала, что в УЕФА показали новый мяч Лиги чемпионов - 2018/2019, выполненный в цветах киевского Динамо.