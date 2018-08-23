В четверг, 23 августа, Китай и США еще больше накалили торговую обстановку, введя взаимные пошлины в размере 25% на импорт товаров стоимостью $16 миллиардов. Об этом сообщает Reuters.

Ограничения были введены как раз во время торговых переговоров двух стран в Вашингтоне, которые проходят впервые с того момента, как в Пекине в июне состоялась встреча министра торговли США с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

Глава США Дональд Трамп в понедельник в интервью Reuters заявлял, что не ждет от этих переговоров значительного прогресса.

Торговая война США с Китаем действительно может стать катализатором к новому мировому кризису, но пока до конца непонятно - станет ли, пишет UBR.ua. Эксперты отмечают угрозу именно с этой стороны к провоцированию потрясений, но тем не менее осторожны в оценках.

"Торговая война - это однозначно негативный фактор, потому что сужаются внешние торговые операции, а внешняя торговля - источник любой экономики, и Штатов в том числе. Станет ли это триггером мирового кризиса, пока сказать сложно: может стать, может - не стать. Это риск, здесь много факторов, которые могут друг на друга накладываться. Здесь сложно делать определенные прогнозы", - рассказал эксперт Дмитрий Боярчук.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп пригрозил обложить пошлиной почти весь китайским импорт в США на $500 млрд.

Также мы сообщали, что Россия ввела дополнительные пошлины на товары из США.