Министерство молодежи и спорта Украины не признало стиль карате-киокусин видом спорта в Украине. Об этом говорится в приказе Министерства молодежи и спорта №3780 от 16 августа, опубликованном на сайте Министерства.

Согласно приказу, Министерство молодежи и спорта отказало общественной организации "Федерация Киокусин кай Украины" в признании вида спорта "киокусин".

Отметим, что киокушинкайкан-карате уже признано видом спорта в Украине. Однако, из-за дробления мира карате разные конкурирующие федерации Украины развивают разные его направления, и, видимо, это повлияло на решение министерства, решившего не вносить сумятицу в этот вопрос.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине спортивный покер признали официальным видом спорта.

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