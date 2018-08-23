За сутки в пунктах пропуска "Жуляны" и "Тиса" задержали трех женщин, которые пытались незаконного вывезти из Украины пять детей. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Сегодня утром в столичном аэропорту во время оформления пассажиров, которые направлялись в Германию, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев обнаружили признаки подделки заявления на выезд 9-летней девочки за границу", – говорится в сообщении.

Выяснилось, что сопровождающее лицо "подчистила" даты пребывания ребенка за границей в документе на выезд ребенка.

Еще четверых детей 2005, 2008, 2009 и 2014 года рождения с поддельными заявлениями о разрешении на выезд за пределы Украины обнаружили правоохранители Чопского отряда ночью в пункте пропуска Тиса. Бланки разрешений, выданных в Генеральном консульстве Украины в Милане, оказались полностью поддельными.

"Во всех случаях сопровождающих вместе с детьми и сообщения об обнаружении признаков правонарушений, предусмотренных ст. 358 УК Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов, переданы в Нацполицию", – отметили погранведомстве.

Как сообщала "Страна", вывозить детей за границу теперь можно без согласия второго родителя.

Ранее "Страна" писала, как через Украину в Европу прорывался гражданин Ганы с фальшивым итальянским паспортом.

Также "Страна" писала, как в аэропорту "Борисполь" женщина пыталась вывезти детей, изменив гражданство их отца.