В Украине вновь заговорили о том, что дату выборов президента в 2019 году могут перенести.

Согласно Конституции, очередные выборы главы страны должны состояться в последнее воскресенье марта 2019 года, то есть 31-го числа. Но все чаще раздаются мнения, что может быть назначена другая дата.

"Страна" разбиралась, почему в Украине заговорили о переносе даты выборов и кому это может быть нужно.

Что говорят о переносе даты выборов

Народный депутат от Народного фронта Леонид Емец сегодня заявил, что в Конституционный суд Украины готовят представление, которое сделает возможным перенос выборов.

"По моей информации, готовится представление в Конституционный суд с целью переноса даты выборов президента Украины", - написал Емец в Facebook 23 августа.

Фото: facebook.com

Он уточнил, что, возможно, выборы хотят провести в июне следующего года.

Фото: facebook.com

Ранее о возможном переносе выборов на июнь написал политолог Павел Нусс, известный, как эксперт, который яростно защищает президента во всех ситуациях.

Он напомнил, что Петр Порошенко был избран президентом на внеочередных выборах 25 мая 2014 года,а присягу принес 7 июня того же года, следовательно, эту дату должны считать началом конституционных полномочий президента. То есть, по его мнению, выборы президента должны состояться 9 июня 2019 года (7 июня выпадает на пятницу, а выборы проходят в воскресенье - Прим.Ред).

Фото: facebook.com

Правда, позже, под постом Емца о возможном обращении в суд он написал: "такого решения нет. Есть оживленное обсуждение, дискуссия среди политиков, юристов и конституционалистов. Есть поддержка теории переноса даты выборов, есть критика... Но окончательного политического решения относительно представления в Конституционный Суд с целью переноса даты выборов президента Украины - нет. Пока нет".

"Нет оснований". Что говорят в Раде

В Блоке Петра Порошенко прокомментировали информацию о возможном смещении даты выборов 2019 года. Так, депутат Иван Винник заявил, что уверен в том, что выборы не перенесут.

"Я не думаю, что такое представление будет, а если оно и будет, я не верю, что Конституционный суд может его поддержать, поскольку, по моему мнению, нет никаких оснований переносить волеизъявление граждан", - заявил депутат "Интерфаксу".

Отметим, что Винника называют "агентом" "Народного фронта" в Блоке Порошенко. А эта партия с недавнего времени стала оппонентом президента в предвыборных делах. Так, партнеры по коалиции летом не позволили президенту сменить состав ЦИК на лояльный Банковой и устроили настоящий бунт в парламенте. Как уже писала "Страна", "Народный фронт" сейчас активно дрейфует к Юлии Тимошенко.

Один из главных представителей НФ - председатель Верховной Рады Андрей Парубий - также заявил сегодня, что не знает о подготовке обращения в Конституционный суд. И что выборы, согласно Конституции, должны пройти в последнее воскресенье марта.

"Я считаю, что выборы должны состояться согласно Конституции. Если я не ошибаюсь, согласно Конституции выборы проходят в последнее воскресенье марта пятого года полномочий. Только так я вижу законные основания и законные условия", - сказал спикер парламента.

Лазейка для переноса выборов

Как получилось, что возникла возможность для неоднозначного толкования даты выборов президента?

22 февраля 2014 года парламент Украины принял постановление о самоустранении тогдашнего президента Украины Виктора Януковича от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента Украины. До этого момента считалось, что очередные президентские выборы пройдут 29 марта 2015 года. По итогам Евромайдана и вышеупомянутого постановления были назначены досрочные выборы президента Украины на 25 мая 2014 года.

Но еще до дня голосования парламент изменил законодательство о президентских выборах, внеся несколько ключевых поправок. Одна из них закрепила право баллотироваться в президенты лицам, не проживающим на территории в пределах государственной границы Украины, если их место жительства зарегистрировано в Украине - фактически эта правка принималась под Виталия Кличко, разрешая ему баллотироваться на пост президента Украины.

Тогда же были внесены изменения в сроки назначения и проведения выборов. После изменений пятая часть статьи 103 Конституции гласит: "Очередные выборы президента Украины проводятся в последнее воскресенье марта пятого года полномочий президента Украины".

То есть, срок полномочий президента либо урезается на пару месяцев, если трактовать положение закона как март 2019 года, либо удлиняется, если допустить, что речь идет о марте 2020 года.

При этом заместитель главы Центризбиркома Андрей Магера в комментарии "Стране" отмечал, что у этой нормы не может быть двух толкований: "Очередные президентские выборы, в соответствии с законом о выборах президента Украины, должны пройти в последнее воскресенье марта пятого года полномочий президента, то есть 31 марта 2019 года".

Он уточнил, что после 25 мая 2019 года истечет пять лет и начнется шестой год полномочий президента, а в законодательстве четко речь идет о пятом годе.

Зачем это нужно?

По мнению, Сергея Рахманина в материале "Зеркала недели" есть три причины того, почему перенос выборов на лето может быть выгодным Петру Порошенко.

Во-первых, летом явка на выборы снижается, что дает простор для подтасовок. Во-вторых, в период отпусков снижается активность молодой части электората, которая традиционно не жалует власть. В-третьих, политтехнологи считают, что избиратели летом более лояльны и прощают власти ошибки, к которым могут быть более критичными ранней весной.

При этом, подсчеты Сергея Рахманина о пребывании Петра Порошенко на посту президента отличаются от выводов Павла Нусса, которого журналист назвал "бестолковым математиком из президентского фан-клуба".

Если принять во внимание, что ни один из кандидатов не наберет поддержку более половины избирателей, то нужно объявлять второй тур, который должен пройти 21 апреля (третье воскресенье после проведения первого тура). Максимальный срок, который понадобится ЦИК для подведения результатов, 10 дней, то есть результаты должны объявить до 30 апреля 2019 года. В этом случае "Голос Украины" обнародует результаты 1 мая. Еще месяц понадобится, чтобы привести нового президента к присяге. То есть действующий президент в этом случае покинет свой пост 31 мая, на неделю раньше полного пятилетнего срока, а не на два с половиной месяца, как пишет Нусс.

Может ли Конституционный суд изменить дату выборов?

В начале августа "Страна" уже писала о том, что в Верховной Раде опасаются, что Петр Порошенко попытается через Конституционный суд продлить свои полномочия не на два месяца, а на год.

Тогда депутат от Радикальной партии Игорь Попов не исключил, что президент может использовать свое влияние на Конституционный суд, чтобы удержаться во власти. По его мнению, если президентские выборы пройдут до парламентских, то для Порошенко есть угроза, что в случае его поражения, на выборах в Раду ни у него, ни у его политсилы не будет практически никаких шансов на достойный результат.

Теоретически КС может признать, что права действующего президента ущемлены, но, по данным юристов, даже в этом случае он не сможет вынести определение с указанием новой даты выборов, поскольку не занимается законотворчеством, а только толкует существующие нормы и их соответствие Конституции.

Вопрос о дате проведения выборов должна решать Верховная Рада. Не менее, чем за 100 дней до дня президентских выборов, депутаты должны принять постановление, в котором указана дата голосования, указанная в Основном законе. И пока там указан март.

Замглавы Центризбиркома Андрей Магера в разговоре со "Страной" отмечает, что не видит никаких других дат для проведения очередных президентских выборов, кроме как 31 марта 2019 года.

"С 7 июня 2018 года началось течение пятого года срока полномочий действующего президента Украины. Не вижу других правовых перспектив для определения дня проведения следующих очередных выборов президента Украины, чем календарной даты 31 марта 2019 - именно эта дата - это последнее воскресенье марта пятого года полномочий президента Украины, как это определено в Конституции", - говорит "Стране" Магера.

Вместе с тем замглавы ЦИК считает, что сценарий переноса выборов путем обращения депутатов в КС нельзя исключать.

"Гипотетически у нас, в государстве - в молодой демократии, могут быть разные решения в том числе Конституционного Суда, но если исходить из положений Конституции, то дата назначения выборов - это 31 марта 2019 года", - говорит Магера.

Интересно, что один из экс-судей Конституционного суда в разговоре со "Страной" вовсе не счел такой сценарий неправдоподобным. Собеседник обратил внимание "Страны" на то, что Конституционный суд уже однажды разъяснял норму о сроке полномочий президента.

15 мая 2014 года по обращению 101 народного депутата КС рассмотрел суть положений Конституции относительно определения срока полномочий президента, избранного на внеочередных выборах.

Его тогдашнее решение дословно звучит так: "Положение частей первой, пятой статьи 103 Конституции Украины необходимо понимать так, что президент Украины избирается гражданами Украины на внеочередных, как и на очередных, выборах сроком на пять лет".

Таким образом, как считает экс-судья КС, депутаты могут повторно обратиться в Конституционный суд с просьбой разъяснить, не будут ли нарушены права президента, если выборы пройдут раньше, чем истечет пятилетний срок его полномочий.

Один из юристов-тяжеловесов в парламенте Владислав Голуб в разговоре со "Страной" отмечает, что именно словосочетание "пять лет" может быть той спасительной соломинкой, за которую могут ухватиться в надежде сместить во времени выборы президента.

"Очередные выборы проходят в последнее воскресенье марта пятого года полномочий. Мы имеем сейчас пятый год полномочий, и последнее воскресенье марта пятого года полномочий - это 31 марта 2019 года. Для меня нет никаких двузначностей в этом определении. Но можно ожидать на самом деле что угодно. Это могут быть просто слухи о том, что может быть перенос выборов. Или провокации, насколько общество готово к подобному сценарию. Срок полномочий президента - 5 лет. Он начал полномочия 7 июня 2014 года. 5 лет истекает 7 июня 2019 года. Поэтому может подниматься вопрос - прошел он срок в 5 лет или не прошел. Но давайте посчитаем. Выборы 31 марта, я не верю, что они будут однотуровыми. Если будет второй тур, он состоится через 21 день, то есть 21 апреля. Пока будет идти подсчет голосов, пока будет определен победитель, для этого тоже требуется время. Это означает, что следующий президент (или действующий, если он выиграет выборы) плюс-минус получит президентские полномочия в начале июня 2019 года. Таким образом, сроки о пяти годах полномочий будут полностью соблюдены", - говорит "Стране" Владислав Голуб.

По его словам, если же будут предприняты попытки перенести президентские выборы, то нельзя исключать аналогичный сценарий и с парламентскими, дата проведения которых, согласно Конституции - последнее воскресенье октября пятого года полномочий, то есть 27 октября 2019 года.

"Если идти такой же логикой, то давайте подождем, пока Верховная Рада добудет свои 5 лет и перенесем парламентские выборы на последнее воскресенье октября 2020 года. То есть, это очень небезопасные политические вещи и я надеюсь, что это не больше, чем слухи. Я хочу жить в правовой стране. Если определена четкая дата в Конституции, то выборы должны проводиться в этот день", - говорит Владислав Голуб.

Зачем это президенту

Депутат Игорь Попов, который ранее много лет возглавлял Комитет избирателей Украины, в разговоре со "Страной" отмечает, что сценарии с переносом выборов на более поздние сроки могут рассматриваться с целью получить дополнительные аргументы для более успешной президентской кампании.

"У штаба Порошенко нет особых вариантов на победу, есть мотив, но нет инструментов и политического веса. Чтобы удержаться во власти, нужно иметь не 7% рейтинга, а хотя бы 27%. Но интригу они могут запустить и КС может дать размытое толкование, что 5 лет закончатся 7 июня 2019 года. А дальше - мяч на стороне парламента. Они думают, что чем больше у них будет времени, то можно подтянуть миротворцев на Донбасс и все-таки получить Томос, по крайней мере так им это кажется", - говорит "Стране" нардеп.

"Конституционный суд может дать любую трактовку, но что это даст президенту? Это только вызовет дополнительное противостояние. Если бы КС принял решение перенести выборы на год, на последнее воскресенье марта, но уже после 5 лет полномочий, - этот сценарий потенциально был бы выгоден президенту. Но нас бы ожидала серьезная протестная активность, митинги оппозиции, попытки организовать новый третий Майдан. Это понимают все и на такой сценарий сам КС не пойдет. В данном случае, такие слухи, как и заявления Тимошенко о переговорах Порошенко с Захарченко по эскалации конфликта, призваны сузить круг возможных вариантов, которыми может оперировать Порошенко. Если бы Порошенко хотел удержаться у власти подольше, надо было делать это в 2014-2015 году, продлили бы по тихому и все, когда была низкая протестная активность. Попытки сегодня отстрочить выборы полностью исключить невозможно, но это ведет к однозначной дестабилизации ситуации в стране", - считает политолог Руслан Бортник.

"Чтобы чиновники не разбежались уже сегодня"

Между тем, многие опрошенные "Страной" эксперты считают, что цель таких заявлений о переносе сроков выборов - это не непосредственно юридическое продление полномочий президента, а попытка сохранить фактическую власть подольше, не растерять ее уже сейчас, в начале нового политического сезона.

"Чтобы ответить на вопрос, когда должны пройти выборы, нужно всего лишь три умения. Считать до пяти, знать названия дней недели и месяцев года, и более умело планировать государственные перевороты, - говорит в разговоре со "Страной" экс-замглавы Администрации президента Андрей Портнов. - В 2015 году закончился первый год полномочий, в 2016 - второй, в 2017 - третий, в 2018 - четвертый год заканчивается, и в 2019 году - пятый год полномочий. Что тут непонятного - пятый год полномочий заканчивается в 2019 году. Теперь словосочетание "последнее воскресенье" - это не суббота, не понедельник, а такой день недели, как воскресенье. Последнее воскресенье марта. Март - это месяц такой, не июнь, не декабрь, а март. Чтобы изменить эту дату, нужно менять Конституцию, а такой возможности у них нет ни политических, ни логических. Никаких. Теперь по поводу Конституционного суда. Это мог сделать предыдущий состав Конституционного суда, когда ручной председатель был, под уголовным делом находящийся. А новые руководители Конституционного суда - это люди с репутацией, это не те люди, которые бы рискнули своей репутацией, своим именем и своей карьерой ради того, чтобы пятый год назвать четвертым. Я в это не поверю. Зачеркнуть все ради чего - ради 5%, которые наберет Порошенко. Зачем он это делает? Я вижу следующее. Сейчас он продает Томос об автокефалии. Говорили, что в августе он будет, теперь говорят об октябре. Но это делается для того, чтобы чиновник, который готов был от него бежать уже в конце августа, досидел хотя бы до октября. Чиновник, прокурор, депутат. Теперь у них появилась новая история. Они говорят, что выборы перенесут. Это для того, чтобы блефовать немножко дольше. Чтобы чиновник сидел и ждал - а может рано бежать, может ждать еще три месяца. Это блеф направлен не на юридическое, а на фактическое удержание полномочий. В конце правления от любого президента с низким рейтингом бегут все - чиновники, прокуроры, депутаты. Власть уходит из рук. И сперва Томос, а теперь КС, - это блеф, чтобы создать ощущение, что он сохранит свою власть дольше, чем казалось".