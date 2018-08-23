Военный парад в честь Дня независимости Украины обещает стать самым масштабным за всю историю страны. В центре Киева уже неделю идут репетиции с военной техникой и авиацией, из-за чего столица тонет в многочасовых пробках.

Тем временем министры и президент уже заранее позируют на фоне войск, которые маршируют по Крещатику в тестовом режиме. А город увешан бордами Порошенко с восхвалениями украинской армии.

С чем связан такой размах - остается только догадываться. Дата явно не круглая - нашему государству в этом году исполняется 27 лет (хотя если считать от УНР, то выходит целых 100 - но это слишком вольная трактовка истории).

Впрочем, всё станет на свои места, если вспомнить, что этот парад - последний перед выборами президента. На которых нынешнему главе государства с его падающим рейтингом придется несладко. Поэтому такой парад - последний большой повод напомнить стране о Порошенко-главнокомандующем и потешить милитаристски настроенную часть общества.

Другой вопрос - во сколько обойдется обществу подобная реклама президента. Судя по масштабам одних только репетиций, на кону - сотни тонн солярки для 250 военных машин, кормежка и расквартирование для 4,5 тысяч военных, а также возмещение ущерба городу от продавленного асфальта и разбитых витрин.

Отдельные блогеры озвучивают астрономическую сумму в 700 миллионов гривень за этот парад. При том, что официально сумму затрат не называют.

"Страна" разбиралась, откуда могла взяться эта цифра.

Чиновники цифр не называют

В пользу высокой стоимости парада говорит странная позиция властей. Официальные лица не озвучивают даже предварительной сметы парада. Хотя на Западе это нормальное явление. Так, недавно в США отменили военный парад ко дню независимости из-за его дороговизны: 90 миллионов долларов.

В украинском же Минобороны говорят, что еще даже не считали расходов на парад.

"Этих средств никто не считал ... Сколько ушло средств на горюче-смазочные материалы, командировочные военных, на их проживание, на форму ... такой информации у нас нет", - сказал "Украинской правде" начальник отдела связей со СМИ Министерства обороны Александр Мотузяник.

Он пояснил, что в проведении парада задействовано много структур и каждая вносит долю по собственной смете.

Ранее в Кабмине, когда утверждали план мероприятий на День независимости, тоже изобрели обтекаемую формулировку: "за счет и в пределах расходов государственного и местных бюджетов, а также за счет других не запрещенных законодательством источников финансирования".

Видимо, сумма внушительная, раз чиновники не хотят ее называть.

Сколько раньше стоили парады

Если обратиться к истории, то военный парады в 2008 и 2009 году стоили бюджету 70 миллионов гривень. При том, что на них выводили почти вдвое меньше военной техники, чем планируют в этот раз: около 140 единиц.

После этого парады не проводились из соображений экономии. А в 2014 году на него потратили, если верить официальным сообщениям, 80 миллионов гривень. И это - на 50 единиц техники. После чего стоимость парадов озвучиваться перестала - хотя они и проводились каждый год.

Одно понятно - их цена не могла не возрастать с учетом троекратного роста курса доллара, который зеркально отражается на цене солярки.

Топливо - основной расходный ресурс на военных парадах. Среди других затрат - накладки на гусеницы танков, чтобы те не ломали асфальт. Стоимость единицы - 5000 долларов.

Версии цены парада-2018

Если сделать поправку на курс доллара и рекордное для Украины количество выводимой техники, то грубо стомость парада модно рассчитать так:

В 2008 году на 144 единицы техники потратили 70 миллионов гривень. Курс доллара с тех пор поднялся в пять раз. Умножаем исходную сумму и получаем 350 миллионов грн. На Крещатик в этом году выходит 250 единиц военной техники Это в 1,7 раз больше, чем в 2008 году. Умножаем еще раз и получаем около 600 миллионов гривень.

Разумеется, этот расчет предельно грубый и прикидочный. Далеко не все статьи бюджета подорожали вслед за курсом доллара в пять раз.

Своим расчетом в стоимости нынешнего парада поделась газета "Вести":

"Эксперты говорят, что для понимания масштаба эту сумму нужно сопоставить с курсом доллара (от него зависит цена топлива) и умножить на количество техники. Согласно такой методике, выходит, что в этом году на парад потратят не меньше 800 млн грн, то есть порядка 28 млн долларов", - говорится в статье издания.

Похожие цифры звучали у различных блогеров - так, юрист Александр Семченко называет цифру в 700 миллионов гривень стоимости парада.

На 3-й минуте:

Впрочем, пока это все очень условные прикидки. Точку в этой дискуссии может поставить только четкая официальная позиция о затратах. Которую пока никто не озвучивает.