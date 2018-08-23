Знаменитый Манчестер Юнайтед не выбрался из кризиса и команду продолжает лихорадить. В новом сезоне АПЛ команда обыграла Лестер и уступила Брайтону. А главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью продолжает критиковать руководство клуба за трансферную политику.

Болельщики Манчестер Юнайтед потеряли терпение и решили провести акцию протеста перед матчем 3-го тура АПЛ с Тоттенхэм Хотспур, который состоится 27 августа на "Олд Траффорд", сообщает Футбол 1 со ссылкой на The Sun.

По данным источника, фанаты намереваются прикрепить баннер к самолету, который пролетит над стадионом. С помощью баннера болельщики хотят призвать вице-президента Манчестер Юнайтед Эда Вудворда покинуть команду. Также баннер будет направлен против владельцев команды, семейства Глейзеров. В последний раз аналогичные протесты фанаты Манчестер Юнайтед проводили в марте 2014 года, когда они были недовольны результатами работы Дэвида Мойеса, возглавлявшего клуб.

Ранее "Страна" сообщала, что Зинедин Зидан может сменить Жозе Моуринью в Манчестер Юнайтед.