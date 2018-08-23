В зоне боевых действий на Донбассе от пули снайпера погиб командир первой роты 15 ОГПБ Георгий Ольховский. Об этом в четверг, 23 августа, на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба бригады Закарпатский легион.

"С превеликой болью и сожалением сообщаем, что не стало Георгия Ольховского, нашего собрата, настоящего воина и командира. Пуля снайпера оборвала его жизнь, но не оборвет память о нем. Об защитнике Украины, о защитнике Государственного Флага, о человеке, который вышел из Крыма и хотел туда вернуться", - говорится в сообщении.

Скриншот: facebook.com/Закарпатський легіон

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко извинился перед украинцами за свои обещания закончить войну на Донбассе в 2014 году.

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