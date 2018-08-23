В среду, 22 августа, в Черниговской области возле села Ямище Репкинского района водитель комбайна переехал 17-летнюю девушку насмерть и бросил ее на дороге, уехав с места ДТП. Об этом сообщает сайт города Чернигова 0462.ua со ссылкой на пресс-службу местной прокуратуры.

В полицию в 23:17 поступило сообщение о том, что возле села Ямище обнаружили девушку без признаков жизни. В ходе осмотра места происшествия на обочине дороги обнаружили протектор шин.

Правоохранители разыскали комбайн марки John Deere, который находился на территории тракторного парка одного из предприятий в с. Малый Листвен со следами ДТП (повреждения кузова, следы бурого цвета и т.д.). Также удалось установить водителя указанного транспортного средства. Им оказался 39-летний мужчина, житель с. Большая Весь.

"Прокуратура Черниговской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, начатом 23 августа 2018 года, по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла девушка 2001 года рождения", - говорится в сообщении.

Ход досудебного расследования находится на контроле местной прокуратуры.

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