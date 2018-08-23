В Украине появился легальный способ поиграть на деньги: спортивный покер стал официальным видом спорта. Соответствующее положение содержится в приказе Министерства молодежи и спорта №3780 от 16 августа 2018 года, размещенном на сайте министерства.

"Признать вид спорта в Украине "Спортивный покер", - говорится в приказе, подписанном министром Игорем Ждановым. Там также отмечается, что карточная игра вносится в Реестр признанных видов спорта пунктом "II.119. Спортивный покер".

Фото: dsmsu.gov.ua

Напомним, как среди обычных украинцев, так и людей при власти игра в покер имеет немалую популярность. Так, в сети гуляло видео, как мужчина, похожий на сына министра внутренних дела Арсена Авакова, Александра Авакова играет в покер, тратя десятки тысяч гривен. Съемка велась в одном из подпольных игральных салонов Харькова, где еженедельно собирается большая компания. На кадрах съемки видно, как парень приходит на игру с сумкой, из которой пачками достает двухсотгривневые купюры и ставит на кон.

Ранее "Страна" сообщала, что министру Жданову в июле начислили тысячу долларов зарплаты.

Также мы писали о том, что украинским дзюдоистам не дали ни копейки за участие в Чемпионате Европы в России.