После проигранного со счетом 1 - 3 матча с Аяксом, в плей-офф Лиги чемпионов, тренер Динамо Александр Хацкевич раскритиковал игру и поведение на поле Дениса Гармаша, который был заменен в перерыве.

Известный тренер и эксперт Йожеф Сабо разделил эту оценку коуча "бело-синих" и поделился своими впечатлениями от матча Аякс - Динамо, передает Футбол 1.

"Конечно, мы не ожидали такого результата, ведь команда играет добротно. В команде есть дисциплина, очень хорошая игровая дисциплина. Поэтому меня удивила вообще-то игра. Потому что динамовцы где-то расклеились. Но я вам скажу, что счет 3 - 1 - это еще нормально, этот счет оставляет надежду на домашнюю игру. Я думаю, что зрители соберут полный стадион и будут поддерживать команду. Но для того, чтобы выиграть этот матч и отыграть два мяча, нужно изменить тактику: не от обороны играть, а чтобы обязательно был прессинг.

Этот матч Динамо проиграло в середине поля. То есть полузащита. Покажи мне свою полузащиту - и я скажу тебе, какая у тебя команда. На этот раз полузащита не сыграла, потому что их переиграли.

И я хочу сказать, что мне нравится Гармаш. Хороший футболист. Но нельзя делать такие вещи, что он творит на футбольном поле. Его поведение передается и другим, плюс судья - тоже человек. Если все время нагнетать, на судью давить, то, естественно, он будет карточки давать, и красные - тоже. Мы видели, что Хацкевич поменял его в перерыве, потому что, наверное, он боялся, что Денису покажут красную карточку и команда останется в меншинстве.

Стоит ли оставить Гармаша на лавке запасных? Я даже не знаю. Может, психологи будут говорить с ним или тренеры. У Хакевича уже, наверное, нет слов, чтобы успокоить Гармаша. Какой состав будет, я не знаю. Во всяком случае, мне кажется, что среднюю линию нужно освежить. Я считаю, что Че Че тоже не годится, он мне не нравится. Он вышел на замену, но ничего не показал. Дело в том, что полузащитник должен и отбирать, и атаковать, и бить по воротам. Это полузащита, которая делает все на футбольном поле.

Я хочу сказать, что динамовцы функционально на сегодняшний день очень хорошо готовы. Посмотрите на Цыганкова, Вербича… Они начинают от своей штрафной и бегут до штрафной противника. Какую работу они проделали! Конечно, они где-то потом устают.

Беседин? Он очень хорошо работал. Были длинные передачи, но он один принимал этот мяч в борьбе с защитниками - и кому отдать? Никто не успевал. Наши вингеры очень глубоко садились. Они не успевали на передачу, чтобы Беседин с ними сыгрался. Он был один, а вокруг - три или четыре защитника.

Русин? В такой игре это риск. Нельзя рисковать. Другое дело, что, если уже рисковать, тогда действительно, может, стоит сыграть в двух нападающих, но это уже риск. Потому что нужно менять тактику игры Динамо.

Если нам нужна эта игра, надо не допускать те ошибки, которые были сделаны. Я не знаю, кто будет играть из хавбеков, но что-то там надо делать, потому что не получается пока в средней линии игра.

Может ли Динамо пройти Аякс? Может. Все может. Но, если бы я знал результат, я был бы миллионером, наверное. Но я надеюсь, что все-таки киевляне выиграют.

Готово ли Динамо к Лиге чемпионов? Тут уже вопрос. Хацкевич и тренерский состав готовили команду именно к этим играм, чтобы пройти в Лигу чемпионов. Позже может быть где-то спад, и он будет. Тут важно вытянуть из ямы футболистов, когда они подсядут", - рассказал Йожеф Сабо.

Ранее "Страна" сообщала, что Аякс уверенно обыграл Динамо в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.