Министерство иностранных дел Украины впервые проведет оценивание сотрудников, чтобы отсеять неквалифицированные кадры. Об этом рассказал госсекретарь МИД Андрей Заяц в интервью "Европейский правде".

"Балласт не отсеется через конкурсы. Конкурсы позволяют не "отсеять" балласт, они гарантируют, что новые сотрудники будут квалифицированными. А чтобы избавиться от балласта, мы вводим ежегодное оценивание. В этом году оно должно пройти впервые. Здесь тоже не все просто, процедура пока что не учитывает специфику дипслужбы - поэтому в этом году мы ее проведем по общей методике всей госслужбы. Но я уверен, что и в этом виде она позволит нам попрощаться с частью коллег", - сказал он и добавил, что треть дипломатов не выполняет своих функций так, как того требует государство.

"Треть сотрудников - "локомотивы", они тащат на себе всю работу. Еще треть работает в целом нормально, но нуждается в регулярных толчках, чтобы сохранять приемлемый темп, а еще треть является балластом", - сказал он.

Заяц отметил, что конкурсы нужны, ведь этот прозрачный механизм позволяет вливать "свежую кровь", но их требования и процедура не адаптированы к дипломатической службе.

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