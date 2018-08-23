Народный депутат Украины Леонид Емец от фракции "Народный фронт" утверждает, что в Конституционный суд Украины готовится представление с целью перенесения даты президентских выборов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"По моей информации, готовится представление в Конституционный суд с целью переноса даты выборов президента Украины", - написал Емец.

Фото: facebook.com/people/Леонід-Ємець

В комментариях к посту пользователи недоумевают, с чем может быть связано такое решение и кто мог обратиться в суд с таким предложением.

Напомним, очередные выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года, а выборы в Верховную Раду девятого созыва – 27 октября. Официальная президентская избирательная кампания стартует 31 декабря 2018 года.

Однако, по некоторой информации, их могут перенести на июнь.

"На июнь, чтоб люди в отпусках были. Потому что Порох принимал присягу 7 июня", - предложили свой вариант пользователи соцсетей.

Фото: facebook.com/people/Леонід-Ємець

Как сообщала "Страна", в Раде опасаются, что Порошенко попытается через Конституционный суд продлить свои полномочия еще на год. "По всей логике, лишний год нужен был бы президенту, чтобы на выборах осенью 2019 года увидеть, какая сложится конфигурация сил в парламенте и только потом решать, как поступать с президентскими выборами. Но сегодня у Порошенко более выигрышная позиция, чем в условном 2019 году. У него уже сейчас есть контроль над парламентом, финансовые рычаги, силовые методы и прочее. Поэтому чтобы продлить свое правление на второй срок, ему не нужно ждать, когда парламент выступит его противником на выборах. Ему нужно будет определяться сейчас - то ли это спарринг-партнер, то ли политреформа. Когда в парламент зайдут его оппоненты, а нынешние союзники окажутся за бортом, еще не известно, какая его ждет судьба. А он рисковать не станет", - считает политолог Вадим Карасев.

Ранее "Страна" также писала, по какому сценарию пройдут президентские выборы в Украине.

Напомним, лидер добровольческого движения "ОУН" Николай Коханивский намерен баллотироваться в президенты Украины. Экс-премьер Украины Арсений Яценюк также заявил, что пойдет на президентские выборы в 2019 году.