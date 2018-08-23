В семью Артема Федецкого, знаменитого украинского футболиста, капитана львовских Карпат пришло большое горе. Умер его отец Андрей Федецкий.

Клуб выразил свои соболезнования игроку в связи с невосполнимой утратой.

"Футбольный клуб Карпаты с прискорбием извещает, что сегодня, 23-го августа, на 61-м году жизни, после продолжительной болезни остановилось сердце воспитанника львовского футбола Андрея Федецкого, который в прошлом был известным игроком луцкой Волыни и харьковского Металлиста. В элитном дивизионе чемпионата Украины в составе Волыни Андрей Федецкий провел 102 матча, в которых забил 11 голов. Финалист Кубка СССР 1983 года в составе Металлиста. Мастер спорта.

Совсем недавно, 5 августа, Андрей Стефановичу исполнилось 60 лет... Коллектив футбольного клуба Карпаты выражает искренние соболезнования капитану команды Карпаты Артему Федецкому по поводу тяжелой утраты - отца Андрея Стефановича", - заявили в пресс-службе Карпат.

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