Сотрудники посольства Великобритании в Украине поздравили украинцев с Днем независимости оригинальным способом - они станцевали украинские танцы прямо на улице. Запись танцев дипломаты разместили на официальной странице посольства в Facebook.

"Год назад британские дипломаты, как и тысячи украинцев, были поражены танцем британского военного, который он исполнил под волынку после парада на Крещатике. Поэтому в этом году сотрудники дипмиссии решили станцевать украинский танец", - сказано в сообщении к видео.

"Некоторые дипломаты занимались танцами с детства, для других это стало личным вызовом, однако все старательно готовились, репетировали и танцевали под мелодию флейты из песни молодой украинской певицы Alina Pash – Bitanga", - отметили в посольстве.

Видео: facebook.com/ukinukraine

Ранее "Страна" сообщала, что в День независимости работу столичных метро и наземного транспорта продлят на 2 часа.

Также мы писали о том, что ждет Крещатик на День Независимости.