В пригороде Парижа неизвестный с ножом напал на прохожих, в результате чего один человек погиб и двое получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что инцидент произошел в Трапе. Пострадавших госпитализировали с тяжелыми ранениями. По данным полиции, нападавшего удалось нейтрализовать. Другие подробности атаки пока не сообщаются.

Напомним, в конце июня во Франции по подозрению в подготовке атак на мусульман задержали 10 человек. Задержания проводились по всей Франции, два из них - на Корсике. При обыске у подозреваемых изъяли оружие. По версии следствия, задержанные готовили атаки на радикально настроенных имамов и исламистов. Правоохранители устанавливают, насколько далеко подозреваемые продвинулись в своих планах.

Ранее "Страна" писала о том, что в Одессе во время ночной ссоры мужчина напал с ножом на 18-летних парней, один из них умер.

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