Новый голкипер мадридского "Реала" украинец Андрей Лунин, который недавно попал на обложку крупнейшего испанского таблоида, до закрытия летнего трансферного окна проведет в команде "Леганеса". Об этом сообщает sports.ru.

Мадридский клуб согласился отдать в аренду 19-летнего украинского вратаря. Ранее сообщалось, что в Лунине заинтересованы также "Райо Вальекано" и "Вальядолид".

Напомним, "Реал" приобрел футболиста этим летом у луганской "Зари" за 8,5 миллиона евро.

Также "Страна" писала, как Лунин прокомментировал свой блистательный переход. По словам 19-летнего Лунина, сбылась его давняя мечта.

"Все знают, что у нас было 3000 предложений, но выступать за Реал я мечтал очень давно. Я давний болельщик мадридской команды", - заявил украинец.