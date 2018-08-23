В столице Испании откроют дом престарелых для представителей ЛГБТ, впервые построенный за счет государства. Об этом сообщает The Local.

Учреждение создадут до конца года на средства региональных властей Мадрида. В нем смогут одновременно проживать до 66 человек, кроме того, предусмотрен дневной центр для еще 30 человек.

"Есть люди, которым сейчас по 80 и более лет и они никогда не знали, что такое свобода для ЛГБТ, потому что ее не существовало до 2005 года, когда закон об однополых браках убрал гомосексуальность из уголовного кодекса. Нужно сделать что-то для этих людей, чтобы они могли прожить свои последние дни достойно", - заявил активист Федерико Арментерос, который почти 10 лет добивался открытия центра для пожилых ЛГБТ-людей.

В Испании насчитывается 160 тысяч человек старше 65 лет, которые идентифицируют себя как ЛГБТ.

Ранее "Страна" сообщала, что в Мадриде прошел самый крупный в Европе гей-парад.

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