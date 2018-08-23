Сегодня, в День государственного флага, президент Украины Петр Порошенко поблагодарил русскоязычных граждан за понимание усилий по развитию государственного языка. Об этом он сказал во время выступления в Днепре.



"Я хотел бы искренне поблагодарить русскоязычных граждан Украины за понимание и восприятие наших усилий по развитию государственного языка", - сказал президент.

Он отметил, что частота использования украинского языка по сравнению с 2014 годом выросла. "Он наполняет собой радио, телевидение, кинематограф, книжные магазины", - отметил Порошенко.

В Днепре Порошенко также заявил, что Украина усилит воинский контингент на всей границе с Россией.

Как сообщала "Страна", Порошенко извинился перед украинцами за свои обещания закончить войну на Донбассе в 2014 году.

Напомним, в Киеве установили рекорд, развернув самый длинный флаг Украины.