23 августа в Днепре подняли самый большой флаг Украины, который когда-либо разивался над городами страны. Высота флагштока составляет 72 метра, а размер флага 12 на 18 метров. Онрасположен на проспекте Яворницкого возле Исторического музея.

Отметим, что ради этого события в Днепр в День государственного флага приехал президент Петр Порошенко, впервые отступив от традиции поднимать флаг в этот день в Киеве.

"Размер флага 12 на 18 метров. Это рекорд Украины, который мы зафиксируем сегодня. Но он не единственный. Высота флагштока 72 метра и он также является самым высоким в нашей стране", - сообщила представитель Книги рекордов Украины Евгения Цыганкова.

Фото: dp.informator.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве установили рекорд, развернув самый длинный флаг Украины.

Также мы сообщали, что в Киеве накануне Дня флага украли флаг Украины на Апелляционном суде.