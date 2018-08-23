Украинская премьер-лига постепенно набирает обороты, и команды сыграли уже несколько туров. Пока видно, что клубы подошли в разной степени готовности к соревнованиям, но высоких задач перед ними никто снимать не собирается.

Естественно, главными фаворитами розыгрыша можно смело назвать «Динамо» и «Шахтер». Обе команды прилично обновились за это лето. Их покинуло ряд легионеров, а также возрастных игроков, зато на смену пришли перспективные бразильцы, а также своя молодежь.

В стартовых турах «Шахтер» хоть и более уверенно обыгрывал своих оппонентов, однако, вновь проиграл киевскому «Динамо». Александр Хацкевич пока смотрится более убедительно в очных противостояниях со своим португальским коллегой Фонсекой. Такая победа также важна с турнирной точки зрения, ведь сейчас разница между этими двумя клубами и остальными по-прежнему большая, хоть и продолжает сокращаться.

Премьер-лига Украины становится все более конкурентоспособной. Особенно это заметно, когда команды стали разделяться на верхнюю и нижнюю шестерки по итогам проведения двух кругов. Такой подход позволил сделать отечественное первенство зрелищным и действительно интересным для зрителей.

Сейчас смотреть футбол лайф стало существенно проще, благодаря чему наслаждаться любимыми играми может каждый болельщик.

Ключевые претенденты на еврокубки

Если с борьбой за чемпионство все относительно понятно, то вот места в Лиге Европы традиционно представляют собой особую ценность. Среди главных фаворитов на место в пятерке можно назвать:

«Ворсклу»;

«Мариуполь»;

«Зарю»;

«Олимпик».

Также следует отметить «Александрию», которая здорово начала нынешний сезон. Команда уже играла в квалификации Лиги Европы в прошлом году, но не сумела преодолеть этот барьер. Многое будет зависеть от того, сколько сил международные поединки будут отнимать у той же «Ворсклы». Крайне важно правильно распределить нагрузку на сезон, чтобы на протяжении всех матчей быть в тонусе и избежать затяжных серий без побед.

Новый сезон в украинской Премьер-лиге обещает быть интересным и напряженным. Причем реальную борьбу можно будет увидеть на всех фронтах, а ведь это – именно то, в чем так заинтересованы болельщики. Впереди насыщенная дистанция, успешно пройти которую получится далеко не у каждого, хотя сейчас шансы на успех сохраняют все команды.