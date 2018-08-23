Второй президент Украины Леонид Кучма считает наибольшими ошибками времен независимости страны отказ от ядерного оружия, потерю исторического шанса после Оранжевой революции и приход к власти Виктора Януковича. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"То, как мы отказались от ядерного оружия и подписали Будапештский меморандум без настоящих гарантий безопасности от всех великих держав. Мы (и я, и предыдущая власть разрабатывали этот документ) оказались не готовы к тому, что в мировой политике такого уровня обещания могут быть пустыми, что возможны такое лицемерие и цинизм", - говорит Кучма.

Еще одной ошибкой Кучма называет "бездарную кадровую и экономическую политику" времен президентства Виктора Ющенко.

"То, как властью была упущена энергетика нации после Оранжевой революции, как бездарно проводилась кадровая и экономическая политика в 2005-2006 годах. Это привело не только к позорному падению темпов роста, но и к унынию и апатии народа. Исторический шанс тогда был утрачен", - считает Кучма.

Также веховым явлением президент считает приход к власти Виктора Януковича.

"Это, как Януковичу позволили узурпировать власть в 2010 году, что привело к насилию над Конституцией, отмене политреформы, подписанию Харьковских соглашений, и к отказу от ассоциации с Евросоюзом", - заявил Кучма.

"Если бы общественное сопротивление началось в момент этого фактического переворота, возможно, его последствия были бы не такими тяжелыми", - выразил мнение Кучма.

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