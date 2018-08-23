В Мариуполе под эгидой футбольного клуба "Шахтер" состоялась первая тренировка для детей с особыми возможностями. Об этом сообщает сайт "Шахтера".

Мероприятие прошло на площадке "Давай, играй!".

Фото: shakhtar.com

В группу вошли 14 воспитанников с особыми потребностями городского центра "Поверь в себя". Занятие продолжительностью 45 минут включало индивидуальные упражнения с мячом, специализированные игры и задания. С ребятами работали тренеры-волонтеры, прошедшие специальное обучение по методике английской Премьер-лиги.

По словам директора по коммуникациям ФК "Шахтер" Юрия Свиридова, после открытия площадок "Давай, играй!" в 9 городах Украины принято решение о создании условий для детей с особыми потребностями. "Важно, чтобы ребята имели возможность для физической реабилитации и социальной интеграции в общество", - отметил он.

В ближайших планах проекта - создание дополнительных групп для детей с нарушениями зрения, с заболеванием ДЦП, а также тренировочной группы для девочек с ограниченными возможностями. Кроме Мариуполя тренировки будут проводиться в Ивано-Франковске, Бурштыне и Киеве. Ожидается, что до конца 2018 года футболом на площадках "Давай, играй!" станут заниматься около 100 детей с особыми потребностями.

Ранее "Страна" сообщала, что бывшему капитан "Шахтёра" официально разрешили играть в футбол после скандала.

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