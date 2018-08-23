Прокуратура сообщила о подозрении экс-командиру и трем бывшим бойцам спецроты "Торнадо", а также двум сотрудникам Лукьяновского следственного изолятора (Киевское СИЗО) в организации массовых беспорядков 9 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

"По результатам осуществления досудебного расследования прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины сообщено о подозрении экс - командиру роты "Торнадо", который является организатором совершения преступлений, и 3 экс-бойцам указанной роты - членам организованной группы в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294, ч 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345, ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины", - говорится в сообщении.

Также подследственным сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки), ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему), ч. 4 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса двум сотрудникам СИЗО.

Следствие установило, что организованная группа из числа заключенных экс-бойцов "Торнадо" при содействии работников СИЗО организовали массовые беспорядки, которые сопровождались поджогами, захватом зданий, сопротивлением представителям власти с применением оружия и других предметов, которые использовались как оружие.

Также указанные лица оказывали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей, угрожали убийством, насилием в отношении сотрудников правоохранительных органов в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

Кроме того, они подозреваются в хранении взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.

Действия отдельных членов организованной группы и ее организатора дополнительно квалифицированы как направленные на совершение покушения на убийство сотрудников правоохранительных органов.

В отношении подозреваемых работников СИЗО следственным судьей Печерского районного суда Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Ранее "Страна" писала о том, что у экс-торнадовцев в Лукьяновском СИЗО нашли ключи от их камер, мачете и 28 ножей.

Также мы сообщали, что после бунта "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО министр грозит его сотрудникам как минимум увольнением.