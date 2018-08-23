В Харькове спортсменка-колясочница, член паралимпийской сборной по фехтованию Анна Пашкова не смогла установить пандус в своем доме из-за агрессивных соседей. Видео об этом инциденте Анна выложила в Facebook.

"У меня тоже нервы сдали... Вот такие хорошие соседи у меня", - с горечью написала Анна.

Пашкова решила установить за свой счет пандус на входе в многоквартирный дом, где она живет. Но это вызвало шокирующую реакцию ее соседей.

Из видео следует, что сначала они возмутились тем, что из-за этого перенесут лавочку возле дома. Затем одна из соседок заявила, что ее "вынуждают продать квартиру" из-за того, что будет построен съезд для инвалидов. "Ты хочешь сделать себе выход за мой счет", - сказала соседка, утверждая, что при наличии пандуса стоимость ее квартиры уменьшится.

После того как Пашкова сказала, что пандусы установлены во многих домах города, женщина обозвала колясочницу "идиоткой". "Я не буду из-за того, что ты один раз соизволишь выехать, не намерена ухудшать свое положение, уменьшать стоимость своей квартиры, провоцировать воровство", - заявила соседка Пашковой и довела спортсменку до слез.

Пашкова обратилась к сочувствующим с просьбой прийти 23 августа к дверям ее подъезда, чтобы поддержать ее.

Видео: facebook.com

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