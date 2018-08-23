Новые американские санкции не останутся без ответа, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом пишет Интерфакс.

Замминистра сказал, что в связи с санкциями США Россия будет форсировать работу по избавлению от доллара как средства взаимных расчетов.

"Настал момент, когда мы должны от слов переходить к делу, избавляться от доллара как средства взаимных расчетов, заниматься поиском других схем. Слава богу, это происходит, и мы будем форсировать такую работу", - заявил Рябков и подчеркнул, что кроме этого, Россия должна предпринимать ответные меры.

"Без ответа американские санкции не должны оставаться в силу той логики и той ментальности, которые существуют в США. Отсутствие прямого ответа на вызов воспринимается там только как признак слабости. Это лишний повод для "горячих голов" в Вашингтоне и дальше наращивать давление", - отметил замглавы МИД РФ.

Ранее "Страна" писала о том, что Россия нарастила закупки золота до максимума, чтобы защититься от санкций США.

Также мы сообщали, что в США отчитались, сколько российских активов заблокировали санкциями.