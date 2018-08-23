В Украине запретили перерегистрацию и снятие с учета транспортного средства, если сведения о его владельце есть в Едином реестре должников.

Такое постановление правительство приняло на заседании 22 августа, передает "Интерфакс-Украина".

Кабмин внес соответствующие изменения в Порядок госрегистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, самоходных машин на шасси автомобилей, мотоциклов, прицепов и полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним ТС, мопедов.

Согласно документу, в ходе госрегистрации (перерегистрации) и снятия с учета ТС уполномоченные лица сервисного центра МВД будут проверять сведения о его владельце в реестре должников и делать соответствующую отметку на заявлении владельца авто.

Напомним, Единый реестр должников является составной частью Автоматизированной системы исполнительного производства. Его основная цель - предотвращение отчуждения имущества должником, внесенным в реестр. В реестр вносится информация о лицах, имеющих задолженность по уплате периодических платежей более трех месяцев, в частности, алиментов, уплата которых осуществляется в пределах исполнительного производства.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине объявлены в розыск почти 9 000 неплательщиков алиментов.

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