Сегодня Петр Порошенко, находясь в Днепре, извинился перед украинцами за невыполненное обещание "остановить АТО за считанные часы".

Напомним, эти слова будущего президента, сказанные в разгар предвыборной кампании 2014 года, во многом обусловили победу Порошенко в первом туре.

Тогда, несмотря на потерю Крыма и большей части Донбасса, остановка разгорающейся войны была главным требованием избирателей (остается это желание и сейчас). И фаворит предвыборной гонки в то время излучал миролюбие - в отличие от более воинственных политиков из когорты победившего Майдана.

Но после победы на выборах Петр Порошенко преобразился - стал использовать воинственную риторику и чаще появляться на публике в камуфляже. А сама АТО продлилась вместо часов целых четыре года, пропустив через свои жернова сотни тысяч украинцев.

С тех пор лозунги президента эволюционировали радикально. От "моего мирного плана" - до "армии, языка и веры". Именно такими плакатами в стиле "духовных скреп" и за подписью Порошенко увешан Киев сегодня, в годовщину обретения независимости.

Судя по этим бордам, президент окончательно превратился из "голубя" в "ястреба". Что он еще раз подтвердил, говоря сегодняшнюю речь с извинениями, которые уже активно обсуждают в соцсетях.

"Надо было нацеливать на борьбу". Что сказал Порошенко

"Более четырех года назад я заявил, что АТО продлится часы, а не месяцы. Теперь уже не так важно, в каком контексте эти слова были сказаны. Не важна и образность этого заявления. Люди восприняли его как возможность завершить войну очень и очень быстро", - сказал Порошенко на торжествах в честь Дня государственного флага.

"Я жалею, что породил завышенные ожидания. Искренне извиняюсь, что подал надежду, которая не сбылась. Жаль, что дал обещание, которое не оправдалось. Прошу за это прощения. Это для меня серьезный урок осторожного и ответственного отношения к своим словам и обещаниям" , - добавил глава государства.

По его словам, "с самого начала надо было нацелить всех на длительную и изнурительную борьбу за то, чтобы освободить каждый клочок украинской земли".

Но, по словам Порошенко, тогда "многие не осознавали реальной глубины катастрофы, которая произошла еще до войны: а именно украинскую армию уничтожали, разоружили, раздели т разворовали".

В то же время глава государства подчеркнул, что Украина довольно быстро собрала в кулак все имеющиеся на тот момент ресурсы, за считанные недели освободили большую часть территорий, а "АТО приблизилось к победному финалу".

"Но Россия в августе вторглась в Украине уже своими регулярными подразделениями. А это коренным образом изменило военно-стратегическую ситуацию и все наши расчеты по ресурсам, времени, интенсивности операции были разрушены", - сказал президент.

В то же время Порошенко выразил уверенность, что "мир обязательно наступит на нашей земле".

"Обеспечить его может единство украинского народа, боеспособное войско, которое день за днем ​​становится все сильнее. Совместными усилиями мы это точно сделаем", - заверил он.

"Речь шла о мирном решении". Реакция сети

Пропрезидентский блогер Мирослав Олешко похвалил Порошенко:

"Порошенко извинился. Нашел в себе мужество. На такое способен только храбрый человек и достойный лидер".

"Это очень достойный шаг зрелого состоявшегося человека, пусть и сделанный несколько запоздало. Главное, что нашёл в себе силы, переборол присущий его должности гонор и извинился перед своим народом. Респект", - пишет блогер Екатерина Золотарева.

Волонтер Маси Найем поблагодарил президента за извинения, но сказал, что погибших людей этим не вернешь.

"Я очень рад, что сейчас становится модно извиняться. Вчера - Антон Геращенко, сегодня - Президент. Но нам время никто не вернет. И людей не вернет. А так - да, спасибо за извинения".

Другие блогеры не поверили в искренность президента. Они заявили, что он подменил понятия, извинившись за то, что не смог военным путем победить "ЛДНР". Хотя его слова звучали как остановка войны путем переговоров.

"Порошенко извинился только за то, что не смог закончить АТО военным путем. Читайте дальше по ссылке - он там жалуется, что армия была развалена и т.д.

То есть о возможности мирного решения он даже не вспоминает. Хотя перед выборами в 2014 году речь шла о мирном решении путем переговоров", - пишет в Facebook журналист Алексей Романов.

О том же самом говорит политолог Дмитрий Корнейчук:

"Порошенко откровенно лжет и занимается подменой понятий. И извинился он за то, что за пару недель силовым путем не смог "освободить Донбасс". Хотя перед выборами 2014-го года четко говорил о мирном решении путем переговоров.

К чему вообще эти "извинения" и вранье про 14-й? Так президентская кампания началась...".

Телеведущий Александр Дубинский считает, что президент "давит фальшивую слезу":

"Знаете, я бы мог поверить в искренность этих слов только в одном случае. Если бы он их сказал на коленях, со связанными за спиной руками.

А так - красуется сам перед собой, как дешёвый, спившийся актёр в пивнушке.

Который давит фальшивую слезу, врет, и держит всех за идиотов, рассчитывая с помощью своей плохой игры съесть ещё что-то за чужой счёт.

Дешёвка".

Блогер Виктория Иванова вспомнила о других невыполненных обещаниях президента, за которые он пока не извинился:

"Итак, президент должен извиниться(со слезой, битьем себя кулаками в грудь и размазыванием соплей по лицу) за обещания:

платить участникам АТО по тысяче гривень в день

вернуть курс - доллар должен быть не выше десяти

все оффшоры – перекрыть

продать Рошен и требовать от каждого члена своей команды избавиться от бизнеса и посвятить себя служению народу

провести первые после Майдана парламентские выборы по открытым партийным спискам

не заводить уголовных дел против средств массовой информации

руководствоваться статьей 10 Конституции, которая определяет украинский язык как государственный, но особенно подчеркивает права русского языка и гарантирует свободное развитие всех языков

использовать в полной мере весь свой дипломатический талант и политический опыт, чтобы обеспечить деэскалацию конфликта, избежать войны и сохранить мир, найти приемлемые способы сотрудничества с Россией, прежде всего экономические

использовать свой дипломатический опыт, чтобы обеспечить подписание международного договора, который пришел бы на смену Будапештскому меморандуму

обеспечить энергетическую независимость

в качестве первоочередного внести в Верховную Раду закон о парламентской оппозиции

дать возможность временно внутренне перемещенным лицам голосовать на местных выборах на Донбассе

сократить количество контролирующих органов с 83 до 19

завершить расследования дел по расстрелу в феврале мирных людей на Майдане

возродить украинский космос в Житомире

вернуть в 2017 Донбасс в состав Украины.

Обпиваясь стопятьсотой чашечкой кофе в Вене, с удовольствием буду смотреть нескончаемый сериал предвыборного покаяния президента".

Адвокат Елена Лукаш тоже напомнила о других обещаниях Порошенко:

"На пятом году президентства он извинился, что избираясь, соврал о скором завершении войны. Забыл, правда, добавить, что и все остальные обещания тоже были лживыми.

Люди хотели мира и добра. Он чистосердечно врал и стал президентом.

Искренне врал и крал: доверие, время, активы, у многих даже Родину и жизнь. Самое время ещё раз выдвигаться в президенты. Тужься. "Трёп-по-новому"".