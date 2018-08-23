Президент Петр Порошенко убежден, что мир, но не сдача суверенитета, наступит в Украине благодаря единству украинцев и боеспособности украинской армии. Такое заявление он сделал, выступая на церемонии поднятия Государственного Флага в городе Днепр, сообщает Укринформ.

"Ни к чему мы не стремимся больше, вместе с вами, чем к миру. И никто не хочет мира больше, чем мы, украинцы. Я хочу твердо подчеркнуть: мир обязательно наступит на нашей земле, мир, а не сдача суверенитета, мир, а не измена. Обеспечить этот мир может единство украинского народа, боеспособная украинская армия", - отметил Порошенко.

В то же время он подчеркнул, что будет продолжаться усиление украинской армии, которая способна держать оборону против намного более многочисленных вооруженных сил России.

"Причем не только на Донбассе, но и на огромном периметре границы с Россией", - добавил Глава государства.

Кроме того, он отметил, что путь борьбы с агрессором за поддержку и солидарность с Украиной международных партнеров является результативным и эффективным, но также и "долгим и утомительным".

Ранее "Страна" писала о том, что в День флага Порошенко уехал из Киева ради установления рекордов.

Также мы сообщали, что в Киеве накануне Дня флага украли флаг Украины на Апелляционном суде.