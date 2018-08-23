Сегодня утром, 23 августа, в Одессе автомобиль врезался в опору электроосвещения. В результате погибла женщина-пассажирка, а водитель находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

Исковерканную машину обнаружили во время патрулирования на площади Толбухина. Автомобиль, в салоне которого находились два человека, был буквально расплющен после столкновения.

В авто находилась женщина-пассажирка примерно 55-60 лет без признаков жизни и мужчина на вид 70-75 лет, который не мог двигаться, но был с признаками жизни.

На место была вызвана скорая медицинская помощь, службу ГСЧС и СОГ. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства аварии.

Фото: dumskaya.net

Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе патрульный автомобиль сбил насмерть пешехода.

Также мы писали о том, что в Одесской области грузовик врезался в микроавтобус.