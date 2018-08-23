Сегодня. 23 августа, в Киеве ко Дню Государственного Флага Украины установили национальный рекорд Украины. В Дарницком районе столицы развернули самый длинный Государственный Флаг Украины. Об этом сообщает Укринформ.

Уточняется, что длина флага Украины достигает 2 700 метров. При этом каждые 100 метров символизируют год независимости Украины.

Стяг развернули вдоль проспекта Бажана от улицы Ларисы Руденко до Харьковской площади.

Фото: ukrinform.ru

"Это инициатива общественности. Длина флага - 2 км 700 метров. Флаг развернут в Дарницком районе столицы от улицы Руденко до Харьковской площади", - отметил руководитель аппарата Дарницкой РГА Николай Калашник.

Участие в установлении рекорда приняли все желающие украинцы.

Ранее "Страна" писала о том, что в День флага Порошенко уедет из Киева ради установления рекордов.

Также мы сообщали, что синоптик рассказала и показала на картах, какой будет погода в Украине на День флага.