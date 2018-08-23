Подразделение Deutsche Bank в Лондоне предупредило правительство России о возможном разрыве деловых отношений из-за недостаточной клиентской информации. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на текст письма в правительство России, которое было написано еще в конце июня.

В письме указано, что банк анализирует услуги, которые предоставляются российскому правительству, в рамках программы Know Your Customer (KYC, "Знай своего клиента"). Программа подразумевает получение сведений о клиентах с целью предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма.

Согласно политике банка, информация о клиентах должна периодически обновляться. Отмечается, что Deutsche Bank запросил у российского правительства дополнительные документы и попросил дать обратную связь в течение 30 дней. Невыполнение требований может привести к тому, что банк разорвет деловые отношения с кабмином России.

Какие операции Deutsche Bank проводил или проводит для российского правительства, в письме не сказано, а представители банка и Минфина России на эти вопросы изданию не ответили.

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