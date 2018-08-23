Генпрокуратура подготовила ходатайство об аресте экс-заместителя главы правления "Укргаздобычи" и владельца издания "Инсайдер" Алексея Тамразова с возможностью внесения залога в 500 миллионов гривен.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на адвоката подозреваемого Виталия Коломийца, который рассказал, что такую информацию ему передал по телефону прокурор.

"Ходатайство защите должны 23 августа, утром выдать", - отметил юрист.

Из всех фигурантов дела это самая большая сумма залога. До сих пор лидером по этому показателю был Александр Кацуба. За его свободу просили 450 миллионов.

Позже Коломиец сообщил, что это ходатайство рассмотрят в четверг, 23 августа, около 11-12 часов в Печерском райсуде Киева.

Напомним, 21 августа ГПУ во второй раз задержала бывшего первого заместителя председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Алексея Тамразова, которого обвиняют в причастности к преступной схеме завладения сжиженным газом со стороны экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

Ранее "Страна" писала о том, что Тамразова привезли в Печерский суд и сразу увезли в изолятор, а его жалобу рассмотрят без него.

Также мы сообщали, что Луценко предложил блогеру Тамразову сделку со следствием.