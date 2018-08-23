Сегодня, 23 августа, луганская Заря проведет первый матч в плей-офф Лиги Европы против РБ Лейпциг. Главный тренер луганчан Юрий Вернидуб, на предматчевой пресс-конференции поделился своими ожиданиями от предстоящей игры. Напомним, что матч начнется в 21.30, в прямом эфире его покажет канал 2+2.



- Было бы получше настроение у нас, если бы выиграли в воскресенье в чемпионате. Но, к сожалению, не забили. До игры с Лейпцигом у нас было немного больше времени, практически 4 суток. Надеюсь, что ребята успели восстановиться и подготовиться на должном уровне. Мы все прекрасно понимаем, что плей-офф состоит из двух матчей и есть шанс попасть в группу.

Два раза у нас уже был такой шанс, но, к сожалению, дважды мы проигрывали. Сначала уступили в ответной встрече Фейеноорду 4:3, пропустив на последних секундах. Потом уступили Легии. В Киеве проиграли 0:1. В Варшаве проигрывали, но потом сравняли дважды, однако пропустили третий и Легия прошла дальше. Это будет третья попытка. Надеюсь, что удача будет нам в этот раз более благосклонна. Хотя прекрасно понимаем, что РБ Лейпциг - очень сильный и состоятельный соперник. Читал интервью наставника Лейпцига Рангника, в котором он говорил, что перед ними стоит задача пройти дальше в Лиге Европы и успешно сыграть в чемпионате.



Чемпионат у них начнется только на этих выходных, но Лейпциг сыграл достаточно матчей, так как начинал еврокубки со второго раунда, плюс провели поединок в Кубке Германии. Было достаточно материала. Посмотрели, изучили, рассказали ребятам. Надеюсь, что мы готовы к этому бою. Постараемся сделать все, для того, чтобы в третьей попытке повезло нам. Хотя это будет очень непросто, - заявил Юрий Вернидуб, передает официальный сайт Зари.



- Один из самых актуальных вопросов сейчас - что с Артемом Громовым?

- Мы заявили его на плей-офф, но в этой встрече он точно не сыграет, так как работать в общей группе, скорее всего, будет с пятницы. Если успеет набрать необходимые кондиции, то полетит в Германию на ответную встречу.



- В каком состоянии Луис Фелипе? Есть ли шанс у него сыграть завтра?



- Шанс есть сыграть у всех ребят и у него в том числе. Рассчитываем на всех, ведь мы все вместе, единое целое и одна команда! Ребята готовы сделать все, чтобы помочь команде решить поставленные задачи.



- Юрий Николаевич, с точки зрения двухматчевого противостояния, какой бы результат был бы оптимальным для вас в домашней встрече?



- Мне сложно ответить на этот вопрос. Самое главное - показать игру и получить тот результат, который нам даст хороший шанс пройти дальше. Предвидеть не могу, давайте дождемся игры. Ждем игру, точно так же как и ждет ее Лейпциг. Скоро узнаем, кто будет сильнее.



- Кого бы вы выделили из состава соперника?



- Согласно сайту Трансфермаркет, общая цена футболистов клуба - 300 миллионов. Для нас это что-то недосягаемое. У них очень много хороших футболистов. Как я понимаю, вектор направления развития РБ Лейпциг - скупать очень талантливых молодых футболистов и потом их раскрутить и продать. Что они и делают. Подтверждение этому - их последний трансфер. Центральный полузащитник Кейта перешел в Ливерпуль за 60 миллионов. У соперника очень хорошая линия атаки - сборники Поульсен, Вернер, Огюстен. Последний пока вызывался в ряды молодежной сборной Франции, но очень перспективный.



Плюс очень сильные фланги - игрок сборной Швеции Форсберг. Есть очень сильный опорный полузащитник Кампль, тот же Демме. Защитник Сараччи. Мечта любого тренера иметь таких футболистов. Но у нас тоже достаточно ребят, которые умею играть в футбол и отдаваться на поле. Уверен в каждом из них! Надеюсь, что они завтра сделают все, для того, чтобы сделать подарок себе и болельщикам и обыграть клуб, который намного богаче и обладает отличными футболистами.



- Были небольшие проблемы со здоровьем у Левана Арвеладзе. Как он себя чувствует?



- Сейчас он в обойме, тренируется. Думаю, что точно попадет завтра в заявку из 18 человек. Сожалению, что, возможно, очень поздно выпустил его в игре с Олимпиком. Мне понравилось, с каким желанием Леван вышел на поле. Момент в конце встречи создали благодаря ему, ведь Арвеладзе отдал передачу Кочергину. Надеемся на его помощь.



Ранее "Страна" сообщала, что Вернидуб очень надеется на поддержку 12-го игрока в матче против РБ Лейпциг.