Президент Петр Порошенко извинился за свои слова, сказанные им в 2014 году о том, что антитеррористическая операция на Донбассе завершится за часы. Об этом он сказал 23 августа в Днепре во время торжеств ко Дню украинского флага, сообщает "УП".

"Более четырех года назад я заявил, что АТО продлится часы, а не месяцы. Теперь уже не так важно, в каком контексте эти слова были сказаны. Не важна и образность этого заявления. Люди восприняли его как возможность завершить войну очень и очень быстро", - сказал Порошенко.

"Я жалею, что породил завышенные ожидания. Искренне извиняюсь, что подал надежду, которая не сбылась. Жаль, что дал обещание, которое не оправдалось. Прошу за это прощения. Это для меня серьезный урок осторожного и ответственного отношения к своим словам и обещаниям" , - добавил глава государства.

По его словам, "с самого начала надо было нацелить всех на длительную и изнурительную борьбу за то, чтобы освободить каждый клочок украинской земли".

Но, по словам Порошенко, тогда "многие не осознавали реальной глубины катастрофы, которая произошла еще до войны: а именно украинскую армию уничтожали, разоружили, раздели т разворовали".

В то же время глава государства подчеркнул, что Украина довольно быстро собрала в кулак все имеющиеся на тот момент ресурсы, за считанные недели освободили большую часть территорий, а "АТО приблизилось к победному финалу".

"Но Россия в августе вторглась в Украине уже своими регулярными подразделениями. А это коренным образом изменило военно-стратегическую ситуацию и все наши расчеты по ресурсам, времени, интенсивности операции были разрушены", - сказал президент.

В то же время Порошенко выразил уверенность, что "мир обязательно наступит на нашей земле".

"Обеспечить его может единство украинского народа, боеспособное войско, которое день за днем ​​становится все сильнее. Совместными усилиями мы это точно сделаем", - заверил он.

Видео: facebook.com/petroporoshenko

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко озвучил число украинских военных, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе.

Также мы писали о том, что Порошенко по соцопросам оказался на пятом месте в рейтинге кандидатов.