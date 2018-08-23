Международная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) со штаб-квартирой в США, возмущена трансляцией в эфире российского канала "Россия 24" интервью с пленным в ОРДО украинским журналистом Станиславом Асеевым (Васиным), в котором он признается в шпионаже на Украину.

Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном 22 августа.

Комитет защиты журналистов осудил трансляцию российским государственным телеканалом "Россия 24" интервью со Станиславом Асеевым, украинским журналистом, который на протяжении более года содержится пророссийскими сепаратистами в Донецке, в котором он ложно признался в шпионаже в пользу Украины.

CPJ также повторяет свой призыв немедленно освободить Асеева. "В интервью журналистам "Россия 24" Асеев, выглядящий изможденным и нервным, заявил, что он шпионил в пользу украинских разведывательных служб, что соответствует обвинениям, выдвинутым против него властями непризнанной, самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, которую часто называют русской аббревиатурой ДНР", - отмечает "Комитет защиты журналистов".

Организация также подчеркивает, что репортер "Россия-24", который проводил беседу, не представил никаких фактических данных, кроме своей критики относительно деятельности Асеева.

"Помещение заключенного журналиста перед камерой и, очевидно, принуждение его приравнять свои репортажи к шпионажу является возмутительным", - сказал заместитель исполнительного директора Комитета защиты журналистов Роберт Магоуни.

"Мы требуем, чтобы Станислав Асеев был немедленно освобожден из-под стражи сепаратистов и вернулся на территорию, контролируемую Украиной. Россия должна использовать свое влияние, чтобы это произошло", - добавил он.

Ранее "Страна" сообщала, что НСЖУ подаст жалобу в Европейскую федерацию журналистов на интервью "Россия 24" с пленным Асеевым.

Также мы писали о том, что журналист Асеев в Донецке объявил голодовку.