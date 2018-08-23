Вчера вечером, 22 августа, на генеральной репетиции военного парада ко Дню независимости, в центре Киева по Крещатику проехали американские противотаноковые ракетные комплексы Javelin (в переводе - Дротик - Прим.Ред.).

Об этом сообщают Факты.

Фото: Владимир Сороколат, Факты

По главной улице Киева сначала прошли украинские и иностранные военные, в том числе британские, грузинские и американские. Затем - системы залпового огня ("Верба", "Смерч", "Ураган"), САУ (в том числе новая "Богдана"), "Пион", "Гиацинт"), тактический ракетный комплекс "Точка У", бронеавтомобили "Кугуар", "Козак".

Но самое большое оживление среди зрителей вызвала демонстрация американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", которые были установлены на бронированных автомобилях "Варта". Завершилась репетиция пролётом боевой авиации.

Ранее "Страна" сообщала, что Дональд Трамп поздравил Украину с Днем Независимости от имени народа Америки.