За прошедшие сутки, 22 августа, противник 24 раза открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе и с применением запрещенного тяжелого вооружения. В итоге один украинский военный погиб, а еще один был ранен. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Сообщается, что со стороны так называемой "ЛДНР" вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с минометов калибра 82 и 120 мм, ствольной артиллерии калибра 122 мм.

Враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Екатериновка, Опытное, Пески, Марьинка, Староигнатовка, Гнутово, Павлополь, Лебединский, Водяное. Вблизи Гнутово были обстреляны позиции Объединенных войск из артиллерии калибра 122 мм. Также противник применил против наших защитников 120 мм минометы в районе Крымского и 82 мм минометы в районе населенного пункта Пески.

В течение текущих суток войска противника из артиллерии, минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции украинских защитников вблизи Новотошковского, Крымского, Староигнатовки и Водяного. По данным разведки, один неприятель уничтожен.

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