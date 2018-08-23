В Дарницком районе Киева, сегодня ночью, 23 августа, маршрутка врезалась в стоящую машины полиции, которая въехала в еще одну легковушку. В итоге пострадал водитель легкового автомобиля. Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

ДТП произошло на Харьковском шоссе, 56. Со слов очевидцев, маршрутчик не среагировал и въехал в авто полиции, которое патруль оставил стоять пустой по непонятным причинам.

На месте ЧП работали патрульная полиция и скорая помощь.

Видео: facebook.com/dtp.kiev.ua

Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом автоледи въехала на костер и сожгла машину дотла.

Также мы писали о том, что полиция с помощью киевлян нашла Lexus, который сбил пешехода и уехал с места ДТП.