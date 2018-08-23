Сегодня, 23 августа, президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Государственного Флага. Свое поздравление глава государства разместил на официальных страницах в Facebook и Twitter.

"Государственный Флаг Украины - священный оберег, символ единства и непобедимости нашего народа", - отметил президент.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Напомним, "Страна" опубликовала программу праздничных мероприятий на День флага и День Независимости.

Также мы рассказывали, что президент США Дональд Трамп поздравил Украину с Днем Независимости от имени народа Америки.

"Народу Украины есть чем гордиться: в течение четырех лет Украина мужественно противостоит российской агрессии и является благословенной ярким гражданским обществом, растущей экономикой и Вооруженными Силами, которые являются мощными как никогда раньше", - отметил в послании Дональд Трамп.

Президент США в послании также отметил: "Помните, пожалуйста, что Соединенные Штаты всегда будут стоять рядом с Украиной, в то время, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ".