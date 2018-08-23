Нацбанк на четверг, 23 августа, сыграл против гривны. Ее официальный курс к доллару "просел" на 18 копеек, а к евро - на целых 52 копейки. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, официальный курс гривни к доллару вырос до 27,8855 грн за доллар против 27,7095 грн за доллар в среду.

Официальный курс евро установлен на уровне 3239,1783 гривны за 100 евро (+52,0345). При этом курс евро на 22 августа составлял 3187,1438 гривны за 100 евро.

Ранее "Страна" сообщала, что курс доллара подошел вплотную к 28 гривнам. Мы анализировали, сколько будет стоить нацвалюта ко Дню независимости.

Также мы писали о том, что курс доллара на межбанке повысился до 27,85 гривен.