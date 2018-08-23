Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 23 августа. В целом погода будет солнечной, лишь в Черновицкой области могут быть грозы. Осадков в четверг не ожидается, как и сильного ветра. Об этом пишет Укргидромецентр.

В центральных областях температура днем от +25 до +27, ночью - от +11 до +13 градусов тепла.

На севере Украины температура днем от +22 до +24, ночью - от +8 до +10 градусов.

В городах восточной Украины дождей не ожидается. Температура днем от +24 до +26, ночью - от +8 до +10 градусов.

В южных областях все еще сохраняется по-летнему жаркая температура воздуха. Днем она составит от +29 до +31, ночью - от +16 до +18.

В западных областях днем температура воздуха будет колебаться от +25 до +27, и от +12 до +14 ночью.

В четверг, 23 августа в Киеве также ожидается солнечная погода, температура воздуха составит от +24 до +26 градусов днем. Ночью будет ощутимо прохладнее, от +11 до +13 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала о погоде на выходные 24-26 августа в Киеве, Днепре, Одессе и Львове.

Также читайте о том, какая будет погода в Украине перед Днем Независимости.