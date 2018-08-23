В четверг, 23 августа, луганская Заря проведет свой первый матч стадии плей-офф в Лиге Европы против РБ Лейпциг. Игра пройдет в Запорожье и начнется в 21.30. В прямом эфире матч покажет канал 2+2.

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб перед матчем уже заявил, что очень надеется на поддержку болельщиков на трибунах, так как соперник у луганчан очень серьезный.

"Команда очень сильная. Она достаточно хорошо проявляет себя в чемпионате Германии. Показатель: они продали одного из своих игроков, полузащитника Наби Кейта в топ-клуб, английский Ливерпуль за 60 млн евро. Это о чем-то да говорит.

Ред Булл Лейпциг - богатый клуб в финансовом плане, и очень хорошие молодые футболисты, серьезного уровня. Много игроков, которые участвовали в недавнем чемпионате мира. Это швед Эмиль Форсберг, Юссуф Поульсен из сборной Дании, Тимо Вернер из команды Германии, есть 2-3 сборника из национальной команды Австрии. В целом 7-8 игроков сильных сборных. А еще 3 игрока молодежной сборной Франции (U-21)", - заявил Юрий Вернидуб.

Ранее "Страна" сообщала, что луганская Заря вышла в раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА, обойдя Брагу.