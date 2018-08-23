Американский президент Дональд Трамп поздравил Украину с национальным праздником Днем Независимости. По этому случаю он направил поздравление в адрес президента Петра Порошенко, передает официальный сайт главы государства.

"От имени народа Америки я хочу поздравить Вас и народ Украины с 27-й годовщиной вашей независимости, которую вы отмечать 24 августа", - говорится в послании.

"Народу Украины есть чем гордиться: в течение четырех лет Украина мужественно противостоит российской агрессии и является благословенной ярким гражданским обществом, растущей экономикой и Вооруженными Силами, которые являются мощными как никогда раньше", - отметил Дональд Трамп.

Президент США в послании также отметил: "Помните, пожалуйста, что Соединенные Штаты всегда будут стоять рядом с Украиной, в то время, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ".

В послании также отмечается, что правительство Соединенных Штатов будет продолжать работать с Украиной и поддерживать усилия в укреплении демократических институтов, развитии верховенства права, борьбе с коррупцией и стимулировании экономического роста.

Президент США пожелал Украине мирного, благополучного и успешного года.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп размышляет, как помиловать Манафорта, которому дали 80 лет.

Также мы рассказывали, что Трамп связал отмену антироссийских санкций с "совместными шагами" по Сирии и Украине.