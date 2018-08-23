В Шотландии произошло громкое ЧП. Здесь, в Глазго, в торговом центре Silverburn, было распылено неизвестное химическое вещество. Об этом сообщает The Scottish Sun.

Людей срочно эвакуировали из торгового центра, фото: thescottishsun.co.uk

По словам одного из очевидцев, из-за распыления неизвестного вещества у посетителей ТЦ начались приступы кашля. Все посетители торгового центра были срочно эвакуированы. Медики оказали помощь 40 пострадавшим.

В данный момент неизвестно, какое вещество привело к отравлению посетителей Silverburn. Также не уточняется, в каком состоянии находятся пострадавшие.

Полиция Глазго срочно оцепила все подъезды к Silverburn и территорию вокруг торгового центра.

Ранее "Страна" сообщала, что на предприятии в Австрии произошла утечка хлора, пострадали 40 человек.

Также мы рассказывали, что в варшавском аэропорту произошла утечка токсичных веществ.