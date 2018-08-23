С утра, 23 августа, в работе интернет-магазина приложений App Store появились проблемы, сервис работает нестабильно и со сбоями. Об этом сообщает платформа Downdetector, которая отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе App Store наблюдаются с 23:28 по времени Восточного побережья США (06:28 по Киеву - Прим.Ред.)", - говорится в сообщении сервиса.

По данным наблюдателей, больше всего жалоб и сообщений о сбоях в работе App Store поступило от пользователей Германии, США, Иордании и Японии.

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