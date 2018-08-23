Накануне Дня Независимости, глава СБУ Василий Грицак выступил с громким заявлением. Он рассказал, что в его ведомстве работал российский шпион.

Об этом передает "Радио Свобода".

"Мы обнаружили в своих рядах, так сказать, "крота". Этого "крота" отработали, задержали, задокументировали. Избрана мера пресечения - содержание под стражей. У нас в работе есть еще очень много дел, к сожалению, по которым мы проверяем на возможную причастность к работе на российские спецслужбы как сотрудников Службы безопасности, так и других граждан Украины, которые работают или служат в других учреждениях и военизированных формированиях", - сказал Грицак.

Он добавил, что задержанного сотрудника СБУ арестовали еще 18 августа. В то же время Грицак не сообщил других деталей дела.

Ранее "Страна" сообщала, что в СБУ заявили, что смогли предотвратить ядерную аварию на Южно-Украинской АЭС.