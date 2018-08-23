В США воришка прорыл подземный ход, чтобы ограбить продуктовый магазин
В США, в небольшом городе Ла-Верн, штат Калифорния, необычное ограбление закончилось неудачей. Здесь, воришка, прорыл подземный тонель и забрался в обычный продуктовый магазин через лаз в стене. Об этом сообщает Lenta cо ссылкой на NBC Los Angeles.
Скриншот видео KRIS 6 News / YouTube
Преступник пошел на кражу ночью, когда в магазине никого не было. Камера видеонаблюдения сняла, как ящики с прохладительными напитками упали на пол, и из небольшого отверстия под ними появился мужчина в белой маске.
Вор несколько минут ползал между полками с товарами, пытаясь открыть двери. Когда сработала сигнализация, он вскочил на ноги, подбежал к своему лазу и покинул магазин тем же способом, которым пришел.
Через несколько минут прибыли полицейские. Они обнаружили сначала лаз, а затем и самого вора, который скрывался в кустах возле железнодорожных путей неподалеку. При нем нашли инструменты, которые могли использоваться для совершения преступления.
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