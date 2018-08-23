Нижняя палата (палата депутатов - Прим.Ред.) парламента Чехии дала свою оценку событиям "Пражской весны" 1968 года, когда коалиция Варшавского договора, во главе с СССР, ввела войска на территорию Чехословакии (ЧССР) и подавила мирные акции в поддержку либеральных реформ.

Об этом передают Ceske Noviny.

В решении парламентарив ввод войск признан вторжением и оккупацией. За резолюцию с такими формулировками проголосовали 145 народных избранников из 156. Ее инициатором стал председатель фракции христианских демократов (KDU-CSL) Ян Бартошек.

"Необходимо, чтобы предложенная резолюция стала четким сигналом для общественности. Четким посланием людям и другим странам, включая Россию. Посланием, которое говорит, что мы не принимаем комментариев, звучащих в последнее время", - сказал депутат, имея в виду сообщения пророссийских СМИ и заявления некоторых чешских политиков, представляющих, в основном, Компартию.

Член Компартии Чехии и Моравии Лео Лузар в свою очередь отметил, что современная Россия - это не СССР, а Леонид Брежнев уже давно не лидер государства.

В ответ на это другой депутат Павел Зачек сказал, что абсурдно слушать "литургию депутатов - коммунистов об их отношении к прошлому". Затем палата депутатов помянула минутой молчания жертв августовского вторжения.

Напомним, что 21 августа 1968 года страны Варшавского договора - СССР, ГДР, Польша, Венгрия и Болгария - ввели свои войска на территорию ЧССР. Такое решение было принято для прекращения в государстве процесса либерализации, который получил название "Пражская весна". Демократизация в ЧССР началась после избрания первым секретарем ЦК КПЧ Александра Дубчека и его реформ, направленных на расширение прав и свобод граждан. После ввода военных подразделений СССР и Варщавского договора "Пражская весна" завершилась.

Жертвами вторжения стали 108 мирных жителей ЧССР, также были ранены около 600 граждан.

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