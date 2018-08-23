Киевское Динамо, вчера, 22 августа, потерпело фиаско в первом матче плей-офф против Аякса. "Бело-синие" уступили со счетом 1 - 3, и теперь, в ответном матче, киевлянам придется прыгнуть выше головы, если они хотят выйти в группу Лиги чемпионов.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал об игре и о выводах, которые он сделал, передает официальный сайт клуба.

- Игра оставила неоднозначные впечатления: с одной стороны, это худший результат в нынешнем сезоне, с другой - команда показала едва не лучшее движение за последние матчи. Не жалеете, что затянули с заменой Гармаша?

- Конечно, неприятно пропускать уже на первой минуте. Идет давление со стороны трибун, была допущена индивидуальная ошибка в этом эпизоде. Но потом мы сравняли счет, после чего арбитр вполне мог назначать пенальти в эпизоде ​​с Цыганковым. При этом утверждать, что там стопроцентный пенальти, не буду, поскольку пока не видел этого момента. В первом тайме присутствовала определенная неуверенность при контроле мяча, отдали сопернику середину поля.

Что касается замены Гармаша, то не хотелось ее делать в первом тайме, но Денис не вошел в игру на своей позиции, прежде всего в психологическом плане, поэтому в перерыве заменили его.

- Показалось, что была определенная расконцентрация в начале игры. Насколько ключевым был вопрос выхода из обороны в атаку?

- Мы пытались выходить в атаку через средний и короткий пас. Аякс атаковал большими силами, и при потере мяча мы имели неплохие шансы на выход в контратаку. К сожалению, Гармаш в центре поля создавал большинство именно для соперника, а выбивать мяч на Беседина, когда под ним никого нет, не было смысла. У нас были неплохие выходы из обороны в атаку, но это случалось лишь эпизодически. Во втором тайме можно было увидеть, что все получается, если дисциплинированно действовать на поле и выполнять все требования тренерского штаба.

К тому же в первом тайме наши защитники при фланговых передачах почему-то держали зоны, а не играли персонально, из-за чего мы пропустили третий мяч. В перерыве акцентировали внимание ребят на этом в том числе.

- Первый матч показал, что у Аякса также есть слабые стороны. У вас есть вера, что мы сможем пройти в групповой турнир Лиги чемпионов?

- Если абстрагироваться от результата, который пока 3 - 1 в пользу Аякса, то, конечно, есть. В Киеве мы больше внимания уделим атаке, но при этом не будем забывать об обороне. Второй тайм сегодняшнего матча показал, что когда мы владеем мячом, Аякс чувствует себя некомфортно. Другое дело, что даже при таком ходе событий мы делали много потерь. Поэтому в Киеве будет совсем другая игра, в которой все и решится.



Ранее "Страна" сообщала, что тренер Аякса перед игрой назвал Динамо снайперами со стилем Лобановского в ДНК.